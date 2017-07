«Mi hai spaccato lo specchietto»: prende per il collo l'autista di un tram

Un manovratore di tram della linea 1 di Atm è stato aggredito nel pomeriggio del 7 luglio da un uomo poi identificato. E' successo verso le tre: l'intervento della polizia è in via Venini, zona Loreto.

L'aggressore è un egiziano di cinquantadue anni, regolare in Italia. Era a bordo di un camion e lamentava (non si sa se a torto o a ragione) che il tram gli avesse urtato lo specchietto, rompendolo.

All'arrivo della polizia, l'egiziano ha negato l'aggressione che, tuttavia, sembra accertata. Il dipendente di Atm aveva infatti la camicia strappata. A quanto pare, il cinquantaduenne lo avrebbe inseguito da via Martiri Oscuri fino a via Venini, dove avrebbe preso per il collo il manovratore facendolo scendere di peso dal tram e strappandogli la camicia.