Milano, uomo preso a bottigliate in faccia in strada senza motivo

Notte di paura quella tra lunedì e martedì in via Arquà, zona via Padova a Milano, teatro di una misteriosa aggressione ai danni di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco.

Verso le 3.30, secondo quanto raccontato dalla stessa vittima alla polizia, il trentaquattrenne stava passeggiando sotto casa sua quando è stato avvicinato da un secondo uomo - presumibilmente un nordafricano - che lo ha colpito al volto e alla mano con una bottiglia in vetro di birra.

Subito dopo, lasciando il “rivale” sull’asfalto, l’aggressore è fuggito a piedi in direzione via Padova e ha fatto perdere le proprie tracce.

Soccorso da un’ambulanza e dai poliziotti, l'uomo è stato medicato sul posto e poi trasferito all’ospedale San Raffaele, dove i dottori gli hanno suturato una ferita lacero contusa al sopracciglio destro e un taglio alla mano.

Ascoltato dagli agenti, il trentaquattrenne ha raccontato di non conoscere l’aggressore, che lo avrebbe colpito senza dire nulla. È probabile, però, che tra i due ci fosse stata una precedente lite, poi degenerata.