Milano, va in giro con una "cartucciera" piena di droga: uomo 33enne arrestato nel parco

Probabilmente era un "cavallino", uno di quelli che spostano la droga da un punto all'altro della città. Ma, purtroppo per lui, proprio durante il suo percorso prestabilito ha trovato sulla sua strada la polizia.

Un uomo di trentatré anni, un cittadino gambiano con precedenti per droga e irregolare in Italia, è stato arrestato domenica pomeriggio dagli agenti della Questura di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette per lui sono scattate poco prima delle 15 in via Valtorta, la strada che costeggia il Parco della Martesana. Lì, i poliziotti hanno deciso di fermarlo e controllarlo e sotto la maglia gli hanno trovato una cartucciera al cui interno il 35enne aveva nascosto sette panetti di hashish per un peso totale di quattrocento grammi. È verosimile, secondo gli investigatori, che l'uomo stesse portando la droga da un grossista a un pusher di strada.

Per lui si sono aperte le porte del carcere: sarà processato per direttissima.