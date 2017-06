Era a Milano con passaporto falso: era stato espulso dall'Italia nel 2014

Controllato in strada, ha esibito un passaporto argentino con la sua fotografia e con generalità di un poco più che cinquantenne. I carabinieri si sono però insospettiti per la fattura del passaporto, che non sembrava autentico.

E infatti il documento è risultato falso. Il controllo è scattato in strada in via Bambaia, zona piazzale Loreto. I militari hanno portato l'uomo in caserma per la rilevazione col fotosegnalamento, da cui è risultato in realtà un peruviano di 63 anni con diversi precedenti, tanto che nel 2014 era stato espulso dall'Italia con divieto di rientare per dieci anni.

Di conseguenza, l'uomo è stato arrestato: risponde di ingresso illegale nel Paese, attestazione di false generalità ed esibizione di documenti falsi.