Spacciatore fermato ai giardini di via Giacosa: aveva anche un'arma col colpo in canna

Nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona via Padova, nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Giacosa all’interno dei giardini, la polizia ha arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente e detenzione di arma da sparo clandestina un uomo.

S. R., classe 1975, nato a Siracusa, ma residente a Milano in zona via Padova, con precedenti penali è stato arrestato dal personale della Sesta Sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, guidati a Massimiliano Mazzali.

L’uomo è stato visto cedere alcuni grammi di hashish ad un cittadino italiano dietro corrispettivo di una somma di denaro. Una volta fermato e sottoposto a controllo di polizia, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano lo hanno trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, circa 15 grammi di hashish, pronta per la vendita e di una pistola in metallo, originariamente a salve, modificata e potenzialmente idonea a fare fuoco (col colpo in canna).

Nello specifico alla pistola è stata sostituita la canna con una idonea ad espellere cartucce. La pistola, da catalogare in quelle comuni da sparo, non avendo i requisiti previsti dalla normativa è da considerarsi clandestina. C'era anche il relativo munizionamento di 7 proiettili nascosti in un pacchetto di sigarette.

Il cittadino italiano è stato portato al Carcere di San Vittore per rispondere di spaccio di droga e detenzione di arma clandestina.