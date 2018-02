Trans aggredisce autista Atm, cerca di rubare le armi ai vigilantes e sputa contro tutti: presa

Voleva che quel pullman partisse immediatamente. Così, dopo il rifiuto dell'autista - un uomo di sessantuno anni -, è andata letteralmente su tutte le furie. Prima ha afferrato un rasoio minacciando di tagliarsi e di sporcarlo col sangue, poi gli ha sputato addosso - cosa che ha fatto con chiunque le si avvicinasse - e infine ha cercato di rubare le armi di due vigilantes, che l'hanno bloccata.

Mattinata folle, quella di giovedì, su un pullman della linea 56 di Atm, diventato teatro dello show di una trans brasiliana di trentasei anni, poi finita in manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Lo spettacolo della trentaseienne è iniziato alle 7.15, quando si è presentata sull'autobus al capolinea di piazzale Loreto e ha ordinato al conducente di partire. Quando il dipendente le ha spiegato che era presto, la brasiliana ha preso una lametta dalla borsa per aggredire la vittima, minacciandolo di essere pronta a tagliarsi per "infettarlo" col sangue. Sul mezzo sono immediatamente intervenuti due vigilantes di Atm, che sono stati a loro volta aggrediti. La trans, oltre a sputare contro di loro, ha anche cercato di strappare le due pistole che gli "agenti" portavano nelle fondine, ma è stata fermata e portata giù dal mezzo.

Al loro arrivo anche i carabinieri sono stati accolti con sputi e insulti e la stessa sorte - poco dopo - è toccata anche ai medici del Fatebenefratelli che hanno preso in cura la trentaseienne. La brasiliana, dopo essere stata sedata, è stata portata in carcere. Già un anno fa era stata fermata per aver insultato e aggredito le forze dell'ordine.