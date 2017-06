Milano, cane resta sotto il sole senz'acqua: si lancia dal balcone al terzo piano e muore

Ha guaito fino a rimanere senza fiato, poi si è lanciato dal balcone al terzo piano nel cortile di casa, stremato da ore sotto il sole senza un filo d'ombra e senza una goccia d'acqua. È morto sul colpo e la polizia locale, arrivata in via Abbadesse a Milano dopo la segnalazione di alcuni residenti, non ha potuto far altro che constatare il decesso e raccogliere la carcassa del povero cane. È successo nel pomeriggio di sabato, come riportato in un articolo del Corsera.

Il corpo senza vita dell'animale sarà analizzato dai veterinari che dovranno stabilire la causa del decesso, se scopriranno che il cane è morto a causa del trauma dovranno capire lo stato di disidratazione.

Quando l'animale si è lanciato nel vuoto non c'era nessuno nell'appartamento. Non solo, quella non era nemmeno casa sua: era stato affidato dalla proprietaria a un'amica per qualche giorno e quest'ultima lo avrebbe lasciato sul terrazzo con una porta finestra socchiusa per consentirgli di rientrare, ma pare che davanti all'uscio ci fosse uno stendino per la biancheria.