Rissa tra venti clienti e un ubriaco accoltellato: la polizia chiude un bar di viale Monza a Milano

Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha deciso di sospendere la licenza al “Bar Pub La Gozadera” di viale Monza 86, molto noto in zona e “specializzato” in serate latine. Il bar è stato chiuso mercoledì mattina e la serranda dovrà restare abbassata per i prossimi sette giorni.

“L’esercizio commerciale - hanno specificato da via Fatebenefratelli in una nota - è luogo di ritrovo di persone che si sono rese responsabili di fatti violenti”.

Due, in particolari, gli eventi che hanno spinto la polizia a prendere provvedimenti. Lo scorso 1 maggio, proprio gli agenti erano intervenuti nei pressi del bar dopo che un uomo era stato aggredito a calci e pugni da una ventina di persone, tutte clienti del bar.

Poco più di un mese dopo, invece, un giovane in evidente stato di ebrezza era stato accoltellato all’esterno del bar: la vittima, colpita al volto e alla gola, era stata trasportata in codice giallo in ospedale mentre il titolare del bar - sottolineano dalla Questura - si era “reoccupato di rimuovere i cocci di bottiglia, il sangue davanti al bar e di chiudere anticipatamente il locale.

A quel punto, la Questura ha avviato il procedimento per la sospensione della licenza allo scopo - si legge nella nota - “di porre un freno alla presenza di persone pericolose e pregiudicate nel locale, nell’interesse della collettività”.