Nata irregolare, diventata legittima: il comune "regolarizza" la ciclabile di via Cartesio

Non è più una pista ciclabile clandestina quella tracciata da alcuni attivisti nella notte tra martedì e mercoledì 5 luglio. Nelle scorse ore il comune di Milano è intervenuto regolarizzandola. Traddotto: cancellata la striscia bianca (un po' storta, segno di una certa fretta nella realizzazione), sono comparse due linee gialle e bianche. Risultato: ora è tutto in regola. Unica pecca? Un camion parcheggiato sulla corsia, come si evince nella foto di Bruno Bauer e pubblicata da Bikeitalia.

La "regolarizzazione" è arrivata dopo la manifestazione dei ciclisti sotto Palazzo Marino. Obiettivo del presidio era quello di chiedere più sicurezza sulle strade per chi circola con la bicicletta e è stata organizzata dopo l'ennesimo incidente mortale avvenuto venerdì ai danni di un ciclista — l'avvocato Franco Rindone —, morto dopo essere stato investito da un camion in corso Genova.