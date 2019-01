Ferma una coppia senza biglietto: agente di stazione preso a pugni in faccia in metro, ferito

È finito in ospedale per aver fatto il proprio lavoro. Si è "guadagnato" una serie di minacce e pugni soltanto per aver invitato due ragazzi a fare il biglietto.

Un agente di stazione di Atm, un uomo di trentaquattro anni, è stato aggredito e picchiato giovedì pomeriggio da una coppia che lui stesso aveva fermato dopo che i due - una donna e un uomo - avevano avevano superato i tornelli con un solo biglietto. Teatro dell'aggressione, l'ennesima, è stato il mezzanino della fermata di Caiazzo, sulla linea M2.

La vittima, stando a quanto appreso, ha bloccato i giovani e ha chiesto loro di andare alle macchinette per comprare l'altro biglietto. In tutta ha risposta ha ricevuto tre pugni in pieno volto dall'uomo, tanto che - dopo essere stato soccorso da un'ambulanza del 118 - è stato accompagnato alla clinica Città studi in codice verde.

L'agente di stazione ha poi presentato denuncia alla polizia. Lui stesso ha descritto l'aggressore, per ora fuggito, come un ragazzo nordafricano.