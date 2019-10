Incidente in centro a Milano, travolto da una Bmw in corso Buenos Aires: è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Policlinico il 32enne che è stato travolto da una Bmw Serie 1 mentre attraversava Corso Buenos Aires a Milano nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alla 1.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano ma secondo una prima ricostruzione dei ghisa l'incidente è avvenuto proprio all'inizio del viale mentre il 32enne stava attraversando la strada ma non sulle strisce pedonali; in un istante è stato travolto e sbalzato sull'asfalto da una Bmw che stava viaggiando in direzione Loreto.

Le condizioni del 32enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, privo di conoscenza, è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma alla testa, alla spalla destra, al bacino e alla schiena.