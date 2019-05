"Pronto, polizia: c'è uno sconosciuto che dorme nell'auto di mio marito": arrestato

La curiosa segnalazione di una donna ha dato il la all'arresto di uno spacciatore italiano nei pressi di viale Monza, a Milano.

Il fatto è avvenuto durante la giornata di mercoledì. La donna al telefono avrebbe detto che uno sconosciuto stava dormendo all'interno della Fiat Stilo del marito. Si tratta di una vettura che il compagno della signora non usava da un po' di tempo.

Arresto per spaccio di droga in zona viale Monza

Sul posto è subito intervenuta la Volante Adriatica dell'Upg della questura di Milano. I poliziotti hanno constatato che all'interno dell'auto, sdraiato sul posteriore c'era un italiano di 26 anni. Il ragazzo, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, aveva addosso anche oltre mezzo etto di hashish e 130 euro in contanti.

Per questo motivo per lui sono scattate le manette ed è stato trasferito in carcere: la sua nuova casa, almeno con un letto, sarà una cella di San Vittore.