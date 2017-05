Se il campo da calcio è "dimenticato" e crescono i papaveri

Papaveri nel campo da calcio. Succede a Crescenzago, in via del Ricordo, nel campo sportivo che era stato realizzato dalla Siemens per oneri di urbanizzazione. Si tratta di un impianto che avrebbe dovuto essere assegnato ad una associazione sportiva per la sua gestione, ma non sono stati realizzati alcuni servizi accessori.

Mancano, in pratica, il parcheggio, la via d'accesso, gli allacciamenti all'energia elettrica e le fognature. Risultato, sul campo da calcio sono cresciuti i fiori. Che di per sé non sono nemmeno brutti, anzi. Ma evidentemente sono il simbolo di mancato utilizzo di una struttura che il Comune di Milano aveva concordato con l'azienda privata. «La comunità, oltre a non avere ancora potuto usufruire di questa risorsa, ora si vedrà costretta a sostenere le spese di riparazione di quanto un privato aveva realizzato senza nessun costo per i contribuenti», commenta la consigliera comunale di Forza Italia Silvia Sardone, che sta valutando se presentare un esposto alla corte dei conti.

«In questa zona scarseggiano anche i giochi per i bambini, è scandaloso che si lasci andare in malora un campo sportivo», aggiunge Salvatore Locanto, consigliere municipale di Forza Italia.