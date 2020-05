Maltempo a Milano, albero crolla in strada e danneggia due auto parcheggiate

Il maltempo ha colpito ancora a Milano. Un pioppo di un giardino privato è crollato in strada danneggiando due auto parcheggiate in via Meucci a Milano (zona Crescenzago) all'alba di domenica 17 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino e fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che gli agenti della polizia locale. I pompieri hanno rimosso l'albero mentre i ghisa hanno transennato la strada fino al termine delle operazioni.