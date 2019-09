Per "sostituire" il paraurti del suo furgone cerca di rubarne uno in strada: arrestato

Il paraurti anteriore del suo furgone si era rotto. E l'uomo, anziché rivolgersi a un riparatore specializzato, ha pensato di rubare il paraurti di un veicolo simile al suo, per la strada. Ma l'uomo è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Si tratta di un 53enne egiziano che, di mestiere, è venditore ambulante di frutta e verdura nei mercati milanesi e usa il furgone ogni giorno per questo motivo.

Il 53enne, nel pomeriggio di lunedì, si trovava in una strada tranquilla e appartata della zona di via Padova (la questura non ha comunicato l'indirizzo esatto) e ha notato un furgone simile al suo, per cui ha iniziato a smontare il paraurti con cacciaviti e arnesi portati per "l'occasione". La strada, pur isolata, non era però così deserta e una donna che passava di lì ha visto tutta la scena, comprendendo all'istante che si trattava di un furto.

Sorpreso da una passante

Così la passante ha avvertito la polizia e gli agenti del commissariato Villa San Giovanni si sono precipitati sul posto, riuscendo a sorprendere il ladro che, come detto, è stato arrestato. Ora si trova a San Vittore.