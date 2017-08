Milano, tracce di Legionella nell’acqua di un condominio: “Vietato cucinare, bere o lavarsi”

Tracce di Legionella Pneumophila, il batterio responsabile della Legionellosi, sono state trovate nell’impianto idrico di un condominio di case popolari al civico 83 di via Rizzoli a Milano.

A darne notizia è il comune, che spiega come venerdì Ats e palazzo Marino abbiano portato a termine “una delle periodiche campagne di indagine e prevenzione effettuate sulla rete idrica cittadina”, facendo la scoperta.

Mm, responsabile del servizio idrico, ha immediatamente avviato la procedura per l'attivazione del “Protocollo regionale per la disinfezione e bonifica” dell'impianto in modo da evitare potenziali problemi per la salute delle persone. Per lo stesso motivo è già stata sospesa l’erogazione dell’acqua dal civico 73 al civico 87 ed “è stata messa in atto - fanno sapere dal Comune - la fornitura alternativa con colonnine idranti”.

Croce Rossa e Protezione Civile invece si sono attivate per la distribuzione di bottiglie d'acqua e di taniche per il rifornimento domestico.

“Per fugare potenziali rischi - sottolineano da palazzo Marino - si è vietato l’uso dell’acqua per ogni utilizzo: cucinare, bere o lavarsi. Una volta bonificato e sanificato l'intero impianto dell'edificio, verranno effettuate nuove analisi per garantire l'idoneità dello stesso”.

Sono circa centosessanta - ha informato Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale - le famiglie rimaste senza acqua.