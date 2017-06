Minacciano di morte i passanti: uno arrestato, era uno spacciatore

Una lite verbale piuttosto accesa in strada, in via Padova all'altezza del civico 288, intorno alle otto di sera di domenica 18 giugno tra alcuni passanti e due ragazzi del Gambia di 34 e 23 anni. I passanti sono stati anche minacciati di morte, non è chiaro per quale ragione. Fatto sta che hanno chiamato la polizia per farsi aiutare.

Gli agenti sono accorsi trovando i due giovani ancora nei paraggi. Alla vista delle divise, hanno provato a fuggire. Ma senza successo. Il più grande dei due ha opposto resistenza al controllo e aveva con sé tre dosi di marijuana, per cui è stato arrestato per minacce gravi, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Risponde invece solo di minacce gravi, ed è stato indagato, il più giovane dei ragazzi. Nessuno dei passanti è rimasto ferito.