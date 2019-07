Milano, trasforma il box in un magazzino di ricambi rubati: tradito "dal vicino di casa"

Aveva trasformato il box di casa in un magazzino di pezzi di ricambio di scooter: parti meccaniche, specchietti, marmitte, pezzi di motore, carene ed altro materiale, oltre a un intero scooter. Tutto rubato. E per il proprietario del garage, un ragazzo italiano di 20 anni, è scattata una denuncia per ricettazione. È successo nella giornata di giovedì 18 luglio in via del Ricordo a Milano (zona Crescenzago).

A tradire il 20 enne è stata una soffiata di una persona alla polizia fatta attraverso l'app YouPol, una applicazione che permette di interagire con la polizia inviando segnalazioni con immagini e teso. Segnalazione che viene trasmessa all'ufficio di Polizia con geolocalizzazione, consentendo così di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi. E dopo aver ricevuto la segnalazione gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni si sono messi sulle sue tracce.

Una volta rintracciato il proprietario del box è scattato il blitz: lo hanno fermato e sono entrati nel box dove hanno trovato la refurtiva. Il materiale trovato è stato sequestrato mentre il 20enne è stato denunciato per ricettazione.