Omicidio a Milano: morto accoltellato dopo una lite in strada

Omicidio a Milano nel tardo pomeriggio di sabato 3 marzo. La vittima è un egiziano di 36 anni. E' stato aggredito in strada in via Meucci zona via Palmanova, verso le sette e mezza a colpi di coltello da parte di un connazionale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e le volanti dell'ufficio prevenzione generale. Secondo la ricostruzione fornita da via Fatebenefratelli si sarebbe trattato di una lite in strada finita male. Il 36enne è stato colpito da una coltellata ed è apparso subito in condizioni disperate: i sanitari lo hanno trasportato al San Raffaele in codice rosso ma non ce l'ha fatta ed è morto.

La polizia scientifica ha compiuto gli accertamenti del caso sul posto e ora le indagini sono affidate alla squadra mobile. Riguardo all'autore dell'omicidio, sempre da via Fatebenefratelli riferiscono che avrebbe 20 anni.