Picchia la compagna due volte in due mesi. Allontanato da casa

Non era la prima volta che maltrattava la sua compagna. Ora la polizia ha deciso di allontanarlo d'urgenza dall'abitazione, dopo il secondo episodio di violenza accertato.

Siamo in via Paruta, parallela di via Padova in zona Cimiano. Sono le tre di pomeriggio di lunedì 24 luglio. Protagonisti un cubano di 26 anni e una peruviana di 23. Vivono insieme, ma non deve essere una facile convivenza. Lei - a giugno - aveva già subìto un episodio di maltrattamenti e aveva denunciato il ragazzo dopo un referto all'ospedale con dieci giorni di prognosi.

Questa volta le percosse sono più lievi, tanto che la ragazza rifiuta le cure mediche. All'arrivo degli agenti, spiega loro - visibilmente scossa - di essere stata minacciata con un cacciavite. Ha evidenti segni di percosse sul volto.

Per il cubano scatta il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa. Viene inoltre indagato per percosse e minacce aggravate.