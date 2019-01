Punta una pistola in farmacia e si fa dare l'incasso, poi scappa

Ha minacciato il farmacista (un 67enne) puntandogli una pistola e da lui ha ottenuto l'incasso, poi è scappato.

E' successo alle otto di sera di sabato in via Crescenzago. La vittima non ha subìto traumi o ferite.

Il rapinatore, dell'apparente età di 30-35 anni, indossava uno scaldacollo per mascherare il volto. L'incasso rubato è di circa 450 euro. Nessuna traccia dell'uomo. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'episodio.

Poco prima in via Torino un'altra rapina in farmacia, questa volta sventata dalla farmacista che si è messa a urlare per chiedere aiuto. Il rapinatore, anche lui a volto scoperto, ha usato un taglierino come minaccia.