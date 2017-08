Scippa il cellulare ad una ragazza per strada: eroico passante insegue e il ladro e lo 'arresta'

Dopo aver scippato l'Iphone 6 dalle mani di una ragazza cinese di 27 anni, ha tentato la fuga ma un passante lo ha inseguito e bloccato fino a consegnarlo alla polizia. In manette con l'accusa di furto con strappo è finito un giovane peruviano di 18 anni.

L'episodio è delle 20 di martedì, in zona Cimiano a Milano: precisamente l'aggressione è avvenuta in via Palmanova mentre l'arresto è stato eseguito in via Giuba, angolo via Derna. Una volta bloccato dalle volanti, il peruviano è andato al processo per direttissima.