Suonano alla porta all'una di notte: apre, lo aggrediscono e lo rapinano

Un uomo è stato rapinato in casa nella notte tra il 9 e il 10 agosto a Milano, in via Padova.

E' successo tra mezzanotte e mezza e l'una: la stessa vittima (il proprietario dell'appartamento, un uomo italiano di 71 anni) ha chiamato la polizia, giunta sul posto per raccogliere la sua versione dei fatti.

Da quanto da lui raccontato, due uomini si sarebbero presentati alla porta di casa, suonando il campanello, e all'apertura lo avrebbero aggredito intimandogli di consegnare il portafogli, con dentro 100 euro in contanti e i documenti.

Sul posto anche i sanitari del 118,che hanno portato il 71enne al Niguarda in codice verde per un accertamento sul suo stato di salute. La vittima sta comunque bene; alla polizia non ha saputo fornire la descrizione dei due rapinatori.