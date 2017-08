Violenta rissa tra bande, ragazzo accoltellato alla schiena: grave

Una violentissima rissa è avvenuta la scorsa notte in via Stamira D'Ancona, angolo via Valtorta - Villa San Giovanni per un possibile regolamento di conti tra gang di sudamericani.

Un peruviano di 18 anni, A.E.E.G., è stato preso da una coltellata alla schiena mentre una decina di avversari lo affrontavano non lontano dal parco Martiri della Libertà. Il giovane ha detto di essere stato aggredito da queste persone che avevano delle lame. E' stato anche picchiato con violenza con calci e pugni.

Gli aggressori dopo averlo colpito si sono velocemente allontanati; il giovane, sanguinante, ha chiesto aiuto ed è stato portato al San Raffaele. Dalla centrale operativa di Areu è stata inviata un'ambulanza che l'ha soccorso. Per lui prognosi di 40 giorni; le sue condizioni sono serie anche se, per fortuna, non è in pericolo di vita.

La polizia ora indaga per capire le dinamiche dell'aggressione e ricostruire l'accaduto.