Maxi blitz della polizia in via Palmanova: sgomberate alcune case, traffico bloccato

Maxi operazione della polizia in via Palmanova, periferia Nord-Est di Milano: giovedì mattina decine e decine di agenti in tenuta antisommossa hanno circondato la zona - da piazzale Udine fino a via Padova - per effettuare uno sgombero di alcuni appartamenti occupati abusivamente al civico 59 di Palamanova, gestiti da Metropolitane Milanesi.

Si tratta di un condominio con quattro stabili. Uno dei quali, composto da 12 appartamenti, totalmente occupato. Il servizio è stato predisposto dal questore di Milano Marcello Cardona, autorità tecnica di pubblica sicurezza, allo scopo di tutelare l'ordine con un dispositivo coordinato dal dirigente del commissariato Monforte Vittoria e per l'impiego dei nuclei di forza pbblica dislocati nelle vie adiacenti, da parte del dirigente del commissariato Garibaldi Venezia.

Durante l'operazione il traffico nelle strade della zona è andato totalmente in tilt a causa dell'elevato numero di agenti dislocati nelle strade limitrofe a via Palmanova. Nello specifico è stata chiusa via Palmanova nel tratto con Piazza Sire Raul; via Carnia verso Palmanova, all'altezza di Piazzale Udine; via Cesana nel trattao compreso con via Tel Aviv; via Anacreonte nel tratto con via Padova; via OLgettina in direzione Palmanova fino a via Cascina Gobba e lo svincolo della Tangenziale Est dell'uscita Palmanova.