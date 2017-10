Murales, nuove luci e chiusura notturna: ecco il sottopasso di via Palmanova

E' prevista per mercoledì 18 ottobre alle 18 l'inaugurazione del sottopasso di Crescenzago, di fronte a via Palmanova 152, dopo la riqualificazione voluta e promossa dal Comune di Milano e dal Municipio 3. Il sottopasso si presenterà interamente decorato con murales e totalmente diverso dallo stato di degrado con cui lo ricordano gli abitanti del quartiere.

Palazzo Marino ha pensato alla messa in sicurezza degli impianti, al potenziamento dell'illuminazione e alla predisposizione per la chiusura notturna. Il Municipio 3 si è invece occupato delle decorazioni attraverso un bando pubblicato prima dell'estate, vinto dall'associazione Piano Terra che, dopo avere progettato i murales, li ha realizzati grazie a diversi artisti e grazie anche alla partecipazione degli studenti del liceo artistico Caravaggio (zona via Padova) e dei bambini dei quartieri di Crescenzago e via Rizzoli.

Il sottopassaggio, peraltro, è molto utilizzato dai bambini per via della vicinanza a una scuola. «La riqualificazione del tunnel di Crescenzago è un buon esempio di sinergia tra diversi livelli istituzionali e tra soggetto pubblico, associazioni e cittadini», ha dichiarato Antonella Bruzzese, assessore del Municipio 3.