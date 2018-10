Arrestato per spaccio, dà in escandescenze e picchia i carabinieri: calmato con lo spray

Rocambolesco arresto per droga nella tarda mattinata di venerdì 12 ottobre ad opera dei carabinieri. Tutto è successo vicino alla stazione del metrò di Cimiano (M2) verso mezzogiorno. Protagonista un marocchino di 35 anni senza fissa dimora e soggetto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'uomo è stato notato dai carabinieri della stazione di Gorla-Precotto e dell'Intervento Operativo e, perquisito, aveva 50 grammi di hashish. Ha tentato di scappare ma, inseguito, è stato bloccato per terra. A quel punto ha dato in escandescenze tirando calci e pugni, tanto che un militare dell'Intervento Operativo si è visto costretto a spruzzargli addosso lo spray al peperoncino per acquietarlo.

Anche dopo essere stato portato in caserma ha comunque continuato ad agitarsi: ha compiuto un atto di autolesionismo e ha più volte spintonato i carabinieri, che hanno deciso di chiamare il 118. In stato d'arresto il 35enne è stato portato al San Raffaele dove è tuttora piantonato. La droga è stata sequestrata.