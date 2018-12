Ubriaco prende a calci un cassonetto in via Padova in piena notte

Ubriaco e probabilmente sotto effetto di droga, visto che glien'è stata trovata addosso, a detta di qualche testimone che ha chiamato la polizia non si reggeva quasi in piedi, ma riusciva a prendere a calci un cassonetto sul marciapiedi di via Padova, più o meno all'altezza del civico 112, all'una e mezza di venerdì notte.

Le volanti l'hanno sorpreso sul posto. Gli agenti lo hanno immobilizzato e identificato per un ecuadoregno di 41 anni. Aveva qualche decina di grammi di hashish nelle tasche: alla fine è stato indagato per ubriachezza e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti, non essendo comprovata la possibilità che si trattasse d'uno spacciatore.