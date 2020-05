Buenos Aires, 21enne derubata in pieno giorno: arrestato 35enne

Una ragazza di 21 anni è stata derubata in pieno giorno in viale Regina Giovanna, nelle adiacenze di corso Buenos Aires. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, verso le 15:30. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha arrestato l'autore del tentato furto, un 35enne siriano.

L'uomo è stato arrestato in flagranza dagli agenti che lo hanno visto sottrarre il portafoglio dalla borsa della vittima. Il 35enne, con precedenti specifici e irregolare in Italia, era già stato segnalato in precedenza da alcuni passanti perché, insieme a un complice, cercava di derubare altre vittime in corso Buenos Aires.