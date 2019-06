Eternit e rifiuti pericolosi, trasformano un magazzino in una discarica: denunciati

Macerie, elettrodomestici, legno e copertoni oltre a eternit e rifiuti pericolosi. Una montagna di rifiuti che aveva trasformato un capannone di via Val Gardena a Milano (zona Gorla) in una discarica abusiva. L'epilogo? Magazzino sotto sequestro e quattro persone denunciate. Il fatto è stato reso noto da Palazzo Marino con una nota.

La discarica abusiva in via Val Gardena

Sono stati alcuni residenti a far scattare il blitz della polizia locale: sono stati loro ad accorgersi e a segnalare alla polizia locale che nel capannone venivano spesso scaricati rifiuti. Dopo alcuni appostamenti gli agenti del nucleo ambiente hanno fermato quattro uomini bordo di un autocarro pronti a scaricare nel magazzino rifiuti speciali miscelati tra loro, come legno, ferro e altre macerie provenienti da lavori edili.

Un successivo controllo all’interno del capannone di circa 150 metri quadrati ha dato risultati positivi: sono stati trovati rifiuti di vario genere come materiale edile, materiale isolante, elettrodomestici, legno, plastica e copertoni, oltre a rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie al piombo e tubi al neon. All’esterno dello stabile, in un’area di circa 40 metri quadrati sono stato trovati circa dieci metri cubi di liquidi alimentari, in particolare bottiglie di plastica e lattine di comuni bibite, oltre a copertoni e ad una copertura in cemento amianto di circa due metri quadrati.

Sequestrata la discarica: i provvedimenti

II capannone, in accordo con il pubblico ministero, è stato posto sotto sequestro e i quattro uomini sono stati denunciati: un egiziano di 56 anni e un moldavo di 53 anni, il primo alla guida del furgone e il secondo in possesso della chiavi del capannone, sono stati denunciati per aver trasporto rifiuti speciali e per aver costituito e gestito una discarica di ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi e non. Gli altri due, un italiano e un moldavo, sono stati denunciati per aver raccolto e contribuito al trasporto illecito di rifiuti.