Appartamento dormitorio a Milano: 17 persone dormivano in 3 stanze

Nell'appartamento dormivano, stipati in tre camere, 17 uomini, tutti di origine pakistana. Una situazione di sovraffollamento che non era sfuggita ai residenti nello stabile, in via Nicola d'Apulia, zona NoLo. Di qui la segnalazione alla polizia locale e l'intervento degli agenti del nucleo reati immobiliari, coordinato dal comandante di piazza Beccaria Marco Ciacci.

I vigili sono entrati nell'appartamento (cento metri quadrati, tre stanze da letto, salotto e cucina) e si sono trovati davanti una situazione inimmaginabile: un totale di 23 posti letto di cui una decina costituiti da materassi posizionati sul pavimento. Pessime, ovviamente, le condizioni igieniche. Ogni spazio possibile era occupato da posti per dormire.

Proprietario denunciato e multato

Tre dei 17 uomini trovati all'interno non erano in regola con il permesso di soggiorno e sono stati denunciati per la violazione delle norme sull'immigrazione. Non era presente il proprietario dell'appartamento, un pakistano con cittadinanza italiana di 45 anni: per lui è scattata una denuncia per sfruttamento dell'immigrazione, ed è stato anche multato per 1.600 euro per non avere comunicato entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza di ospitare cittadini stranieri.

Con tutta probabilità, poi, la procura spiccherà l'ordine di sequestro preventivo dell'appartamento. «Queste situazioni contribuiscono a creare insicurezza e degrado negli stabili», ha commentato la vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo ringraziando i residenti e gli amministratori di condominio che segnalano i casi di sovraffollamento alle autorità.