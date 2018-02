Ex convitto del Trotter, polemica sulla destinazione: casa dei popoli o comando dei vigili

E' polemica sull'ex convitto del Parco Trotter, di cui termineranno a breve i lavori di ristrutturazione finanziati in gran parte da Fondazione Cariplo. Se una parte dei locali sarà utilizzata dalla scuola media, non c'è ancora la decisione finale su come usare l'altra metà, circa 2 mila metri quadri che sarebbero comunque destinati a "spazio sociale".

Tra le proposte messe in campo da alcune associazioni del territorio di via Padova, quella di realizzare una "Casa dei popoli" dedicato all'incontro tra culture, ai migranti: un tema centrale nel quartiere. Un'idea che non piace per niente alla Lega, di cui fanno parte il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e l'assessore alla sicurezza del Municipio 2 Luca Lepore.

La controproposta dei due leghisti è quella, semmai, di trasferire all'ex convitto del Trotter il comando di polizia locale di zona, che ora si trova in via Settala, al confine con il Municipio 3. "ben lontano - spiegano Piscina e Lepore - da dove sussistono i veri problemi di sicurezza". "Il quartiere - affermano i due esponenti della Lega - non ha certo bisogno di un luogo dedicato all'incontro interculturale e al tema delle migrazioni. Anzi, la priorità deve essere quella di creare maggiore sicurezza nel quartiere, trasferendo il comando di polizia locale nel parco".

Il comando di polizia locale al Parco Trotter sarebbe, per Piscina e Lepore, "un presidio costante in via Padova e all'interno del parco scolastico dove sono numerosi i danneggiamenti e gli atti delinquenziali a opera sia di adulti che di ragazzi". Ma i due politici non disdegnerebbero, in alternativa, un polo per gli anziani.

Nulla è comunque ancora deciso: un gruppo di lavoro nella giunta milanese sta esaminando le possibili alternative per arrivare a qualcosa di concreto entro breve.