Via Esterle: "Festa illegale per tutto il giorno, hanno anche bloccato la strada"

Festa all'aperto in via Esterle, zona via Padova, nella giornata di domenica 24 giugno. E' stata organizzata dagli antagonisti che - qualche tempo fa - hanno occupato gli ex bagni pubblici. Secondo quanto riferito, gli occupanti avrebbero piazzato dei divani in mezzo alla strada. Sulle pareti esterne dell'edificio sono stati invece realizzati alcuni murales.

Silvia Sardone, consigliera comunale e regionale eletta con Forza Italia, chiede che il Comune di Milano si attivi per arrivare allo sgombero e alla messa in sicurezza dell'edificio, che la giunta precedente (quella guidata da Giuliano Pisapia) aveva individuato come possibile localizzazione per una moschea regolare.

"Ho fatto un sopralluogo e ho potuto verificare che c'è una mensa popolare per gli immigrati", dichiara Sardone: "I centri sociali fanno pure la cresta su sbandati e irregolari".