Milano, becca il ladro che spacca l'auto e tenta di rubare, chiama la polizia: arrestato

Si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Pensava di essere non essere visto quando ha mandato in frantumi con un martelletto frangivento il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata in via Vitruvio a Milano (Zona Stazione Centrale), invece ha attirato l'attenzione di alcuni passanti e per lui sono scattate le manette, arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

Tutto è successo intorno alle 22 di sabato 18 maggio, come riferito dalla Questura. I passanti hanno subito allertato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno trovato l'uomo, un cittadino marocchino di 39 anni, con addosso un martelletto frangivento. Nessun bottino: l'uomo non avrebbe rubato nessun oggetto dall'automobile.