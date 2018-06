Le rubano la Vuitton nel locale, inizia a urlare e i ladri scappano

Un venezuelano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per furto con destrezza in concorso, l'altra sera.

Tutto è avvenuto in un locale di via Paganini a Milano, dove il 38enne, insieme - secondo quanto riportato e trapelato - a due complici, si è finto cliente per intrufolarsi nelle sale del ristorante.

L'uomo è riuscito a prendere una borsa del valore di svariate migliaia di euro (una Vuitton) a una donna italiana di 32 anni. Ma mentre stavano cercando di rubarla, alcuni commensali se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme. La stessa proprietaria avrebbe urlato cogliendo i ladri in fallo.

I tre sono scappati verso piazza Astrpromonte abbandonando la refurtiva. Uno di loro, il venezuelano, è stato preso dai carabinieri e portato via in manette.