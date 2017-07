Vede il ladro dal riflesso della tv e lo fa arrestare

Tentato furto in abitazione in via Martiri Oscuri (zona NoLo, "North of Loreto") nella notte tra sabato e domenica. Il malvivente è stato bloccato dai due fratelli residenti nell'appartamento.

Uno dei due era sveglio e guardava la tv in soggiorno quando ha visto il riflesso di un volto che si affacciava sul balcone dall'esterno. Ha chiamato allora il fratello che era nella stanza a fianco e, insieme, hanno bloccato, fuori dal balcone, il "topo d'appartamento" che stava già cercando di scappare.

Nel frattempo la polizia è arrivata (avvertita sempre dai due residenti) e ha arrestato l'uomo: un pluripregiudicato italiano di 34 anni.