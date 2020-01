Milano, spaccano il finestrino del suv e cercano di rubare: arrestati dalla polizia

Avevano rotto il finestrino di un suv e stavano per entrare in azione ma sono stati fermati e arrestati dagli agenti della Questura. È successo nella giornata di Capodanno in viale Tunisia a Milano (zona Piazza Repubblica); nei guai un italiano di 45 anni e una cittadina russa di 49, arrestati con l'accusa di tentato furto dagli agenti della Questura.

Sono stati alcuni passanti a segnalare i due alle forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato un Volkswagen Touareg con il finestrino posteriore destro in frantumi.

Entrambi alla vista dei poliziotti hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di tentato furto.