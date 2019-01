Trasforma la camera in un 'laboratorio' e crea un mini 'coffee shop' in casa: 18enne arrestato

Nella sua camera aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento delle dosi. In un angolo della casa, invece, aveva allestito uno spazio molto simile a un "coffee shop", utilizzabile però soltanto quando i suoi genitori erano fuori.

Un ragazzino di diciotto anni, da poco compiuti, è stato arrestato martedì dagli agenti del commissariato Greco Turro della Questura di Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane - stando agli accertamenti dei poliziotti - era da tempo il responsabile di una buona piazza di spaccio di marijuana, che da Greco arrivava a coprire la zona fino alla stazione Centrale.

Il "coffee shop" in casa

Nella stanza del 18enne - che viveva coi genitori, all'oscuro di tutto - gli investigatori hanno scoperto un laboratorio con tutti gli strumenti necessari per lavorare la droga e preparare le dosi. Quelle stesse dosi venivano poi vendute agli spacciatori attivi in viale Monza o direttamente in alcuni locali.

I clienti più fidati, invece, "visitavano" il giovane pusher direttamente a casa sua. Lì il ragazzo, approfittando dell'assenza di mamma e papà, permetteva agli "amici" di fumare la marijuana con pipe o bong in un angolo dell'appartamento, dedicato - spiega la Questura - alla "consumazione collettiva".

Il "boom" per Natale

Durante il blitz, gli agenti hanno sequestrato 100 grammi di "erba" e 250 euro in contanti, oltre a un foglio su cui erano annotati clienti, quantità di droga venduta, cifra incassata e la data.

Proprio dal "registro di cassa", i poliziotti hanno accertato che soltanto durante le feste di Natale e Capodanno, il 18enne era riuscito a "piazzare" 800 grammi di marijuana guadagnato oltre mille euro.