Evade dagli arresti domiciliari e si nasconde nell'armadio di un pregiudicato: arrestato

Il tribunale lo aveva condannato agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre (in provincia di Matera), gli agenti della Questura lo hanno sorpreso a Milano mentre si nascondeva nell'armadio di un pregiudicato, anche lui agli arresti domiciliari. È successo nel pomeriggio di martedì 23 maggio, nei guai — accusato di evasione — V.L., 49enne con precedenti anche per omicidio. La notizia è stata diffusa dal 113 con una nota.

Tutto è iniziato quando gli agenti del Commissariato Greco-Turro hanno controllato un cittadino italiano sottoposto agli arresti domiciliari. Una volta entrati nell’abitazione i poliziotti hanno sentito un rumore proveniente dalla camera da letto e, verificato di cosa si trattasse, hanno rintracciato un uomo nascosto nell’armadio della stanza. Una volta controllati i documenti è emerso che il 49enne era stato condannato agli arresti domiciliari a Montescaglioso (MT) dai giudici del Tribunale di Milano per reati in materia di stupefacenti.

Per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore. Il proprietario di casa, indagato per favoreggiamento, ha tentato di giustificarsi con i poliziotti dicendo di aver invitato l’ospite per un caffè e di averlo invitato a nascondersi per sfuggire al controllo.