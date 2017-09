Migranti in "caverne" vicino ai binari del treno

Alcuni migranti si sono "accampati" sotto la massicciata della ferrovia di fronte al civico 113 di viale Monza. Senzatetto che hanno trasformato in giacigli alcuni tunnel, ex magazzini ora abbandonati. Il degrado è ai massimi livelli, la sporcizia si accumula e queste specie di "grotte" urbane sono anche pericolosamente vicine ai binari del treno.

"Uomini e donne che vivono come nell'età della pietra in nicchie scavate all'interno dei contrafforti della ferrovia", scrivono in una nota i due esponenti di Forza Italia Antony Mammino (consigliere del Municipio 2) e Otello Ruggeri (coordinatore del partito nel Municipio). I due precisano, però, che "i cittadini non ce l'hanno con queste persone" ma "temono che l'accampamento possa ingrandirsi" e aggiungono che i migranti devono essere allontanati "non perché recano disturbo bensì perché esposti a molteplici pericoli per la salute".

Uno dei migranti, un congolese, ha spiegato di essere stato costretto a questa sistemazione dopo essere uscito dai percorsi d'accoglienza senza riuscire a trovare un lavoro con cui pagarsi l'affitto.