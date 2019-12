Torso nudo e pantaloni abbassati, danneggia auto in sosta e picchia i carabinieri

A torso nudo e con i pantaloni abbassati, stava danneggiando alcune auto in sosta, nel quartiere milanese di Greco. La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 da parte di alcune persone che avevano assistito alla scena.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo radiomobile, intorno alle undici meno un quarto di sabato sera. E lo hanno trovato in via De Marchi, all'altezza dell'incrocio con via della Giustizia, in palese stato di alterazione, probabilmente per avere bevuto troppo.

L'uomo, di origine nordafricana, ha minacciato e insultato i carabinieri colpendone uno di loro con violenti pugni alla testa e al volto. Vittima della sua furia anche un italiano di 38 anni che transitava in via De Marchi ed è intervenuto in aiuto dei militari, rimediando un pugno alla tempia destra.

Passante e carabiniere in ospedale

Il passante e il carabiniere sono stati medicati e trasportati al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Il primo è stato trattenuto in osservazione per qualche ora, il secondo è stato dimesso con un trauma cranico e una prognosi di cinque giorni. Quanto al vandalo, è scappato scavalcando le recinzioni di un condominio della zona.