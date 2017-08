Pugni e morsi al compagno invalido: fidanzata violenta denunciata e allontanata da casa

Per non disturbarla, quando era tornato a casa dal lavoro - alle 5.30 del mattino - aveva fatto tutto in silenzio e si era messo a dormire sul divano. Aveva deciso di non entrare in camera da letto per lasciarla riposare in pace. Evidentemente, però, neanche questo è bastato. Perché quando lei ha aperto gli occhi, circa due ore dopo, è andata su tutte le ferie, scagliandosi prima contro i televisori e poi contro di lui.

Una donna di quaranta anni, cittadina ungherese, è stata denunciata domenica mattina dalla polizia per lesioni personali e ingiurie. La quarantenne, stando a quanto ricostruito dagli agenti, ha aggredito senza motivo il suo fidanzato, un quarantaquattrenne ecuadoriano che da un paio di mesi la ospitava nella sua abitazione di via Breda, in zona Greco.

Proprio in quell’appartamento i poliziotti erano entrati già due volte per sedare quelle che fortunatamente erano rimaste soltanto liti verbali. Domenica, invece, la situazione è degenerata e la donna - dopo aver distrutto due televisori - ha colpito il fidanzato con un pugno all’occhio e un morso al braccio.

Le urla della vittima hanno allertato i vicini di casa, che hanno subito richiesto l’intervento della polizia.

Anche in presenza degli agenti, però, la quarantenne ha continuato a insultare l’uomo - che ha una protesi al braccio e un’invalidità del 70% -, proprio per la sua condizione fisica. Non contenta, la donna - che ha evidenti problemi con l’alcol - ha sbeffeggiato e offeso i poliziotti, che poi l’hanno fermata.

Il quarantaquattrenne, ferito, è stato trasportato al Niguarda, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni. Per la fidanzata violenta è invece scattata la denuncia: la quarantenne è poi stata allontanata con urgenza dalla casa familiare, nella quale non potrà più fare ritorno.