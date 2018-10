"Sgomberare il Leoncavallo", lo chiedono i proprietari dell'immobile occupato da 24 anni

Dopo l'appello del consigliere di centro sinistra 'ribelle', Enrico Marcora, che si è rivolto perfino al ministro dell'Interno, Matteo Salvini perché facesse qualcosa per sgomberare il Leoncavallo ora si pronuncia anche la proprietà dello stabile, occupato dallo storico centro sociale di Milano.

“L’Orologio”, società che fa capo alla famiglia Cabassi e che è proprietaria del complesso ex industriale di Via Antoine Watteau, nel quartiere Greco, alla periferia Nord, lancia l'appello. Nel 1994 l’immobile venne occupato dai giovani reduci dallo sgombero della sede storica di via Leoncavallo.

“Anche in forza di tre sentenze esecutive dell’Autorità Giudiziaria – si legge nella nota della società – L’Orologio ha sempre richiesto il rilascio del proprio immobile, illegittimamente occupato da oltre 24 anni. A tutt’oggi, 89 richieste di sgombero, l’ultima delle quali del 10 settembre 2018, sono rimaste infruttuose a causa del rifiuto da parte degli occupanti di rilasciare spontaneamente l’immobile e del mancato intervento della Forza Pubblica. L’Orologio, su sollecitazione delle Autorità e delle diverse Amministrazioni cittadine che si sono succedute negli anni, si è costantemente dichiarata disponibile a valutare eventuali proposte o soluzioni alternative”.

Un atteggiamento, rivendica la società, che secondo la Corte d’Apello di Milano è sempre stato caratterizzato da “tolleranza civile, costruttiva, sensibile alle istanze sociali sottese alla vicenda” e che è stato “mantenuto fino alle ultime settimane, quando L’Orologio ha dovuto concludere che non sussistono i presupposti per costruttive interlocuzioni”.

Secondo indiscrezioni, la famiglia Cabassi intenderebbe chiedere un risarcimento per l'occupazione pluriennale dell'ex cartiera di via Watteau. "Un danno che toccherà risarcire a tutti, anche se la colpa sarà solo di quelli che hanno svenduto la legalità in cambio di una manciata di voti", commenta Alessandro De Chirico di Forza Italia.