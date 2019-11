Spaccio di shaboo, donna controllata in strada: aveva dieci grammi, arrestata

Fermata per un controllo casuale, una donna di 56 anni è stata trovata in possesso di una grande quantità di shaboo, la droga sintetica molto diffusa presso le comunità asiatiche, ed è stata arrestata. Si tratta di una italiana con origini filippine e con precedenti specifici per droga.

La 56enne è stata controllata dagli agenti della squadra mobile di Milano nella serata di martedì 5 novembre in via Oldofredi, zona viale Sondrio. Aveva con sé quattro bustine di cellophane con shaboo per sei grammi e mezzo. Successivamente gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando altre quattro busitine con circa quattro grammi di shaboo, 200 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi.

Va ricordato che una dose normale di shaboo è di circa un decimo di grammo.