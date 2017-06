Strisce blu, presto anche in zona Greco: stop ai pendolari che parcheggiano gratis

Si allarga l'area di strisce blu nella zona a nord della Stazione Centrale. L'ambito 43, quello della zona di viale Zara, sarà esteso verso Greco comprendendo via Sammartini. Si tratta, ad oggi, di una "zona franca" di parcheggi liberi che viene spesso usata dai pendolari per arrivare in città in auto, sfruttando la vicinanza con diversi "nodi", a partire dalle fermate M2 e M3 della Centrale.

Il progetto di ampliamento è nelle sue fasi conclusive. A Palazzo Marino - riferisce Repubblica - si stanno "limando" i dettagli, ovvero le vie esatte che verranno incluse nell'ambito 43 rivisitato e allargato.

A grandi linee, l'area interessata è quella delimitata a est da via Sammartini, a sud da viale Lunigiana e ad ovest da via Melchiorre Gioia. Dovrebbe quindi comprendere le vie Gluck, Zuretti ed Edolo, fino ai ponti della ferrovia.