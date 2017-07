Due cubi di Rubik, l'Albero della vita o il cavallo di Leonardo: tutte le idee per il futuro di Loreto

L’idea di base, senza troppi giri di parole, è che “il piazzale è decisamente brutto, ma brutto forte”. Così, la soluzione è inevitabilmente immaginare un futuro diverso.

UbranFile, blog di architettura e urbanistica con l’occhio sempre molto vigile sui cambiamenti di Milano, si è divertito a disegnare un nuovo piazzale Loreto per trasformare quello che è ormai diventato - dicono - “un luogo urbano di transito, senza un’anima”.

L’obiettivo, anche attraverso i rendering firmati in collaborazione con “Dodecaedrourbano”, è creare una Loreto diversa, magari anche per spingere chi di dovere a pensarci sul serio.

Piazzale Loreto pedonale: come sarebbe

La prima proposta di UrbanFile per il futuro di piazzale Loreto è trasformare la zona centrale in una grande area pedonale.

“Si tratta - spiegano dal blog - di una piazza ribassata e aperta, al livello dell’attuale mezzanino, dove oggi si trovano i negozi e i passaggi per andare da Corso Buenos Aires a via Padova e Viale Monza”.

Nella nuova piazza pedonale, come mostrano i rendering, si potrebbero immaginare anche due mega cubi di Rubik o comunque qualche installazione ai due lati che “riempirebbe” lo spazio.

L’Albero della vita o il cavallo di Leonardo in piazzale Loreto

Altre due ipotesi per un nuovo piazzale Loreto non sono invece una prima volta assoluta.

Loreto - come si era già pensato in passato, la proposta era arrivata dall'ex assessore Chiara Bisconti - potrebbe accogliere l’Albero della vita, il simbolo dell’Expo di Milano che così resterebbe “vivo” per tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi nel parco Experience, nato sulle ceneri proprio dei padiglioni dell’esposizione universale.

Altro simbolo di Milano che potrebbe traslocare in piazza, secondo UrbanFile ma non solo, è il Cavallo di Leonardo. Oggi la statua si trova nell’Ippodromo di San Siro e - proprio come l’Albero della vita - è un po’ nascosta a turisti e milanesi.

Piazzale Loreto con prese d’aria e lucernari

Un’idea probabilmente meno invasiva, sempre firmata UrbanFile, sarebbe modificare la piazza “seguendo” la stazione metropolitana sottostante, con prese d’aria e lucernari.

Gli architetti del blog hanno immaginato di “sfruttare la presenza di questi lucernari e creare una struttura d’effetto” oppure “una piazza pedonale centrale, tenuta insieme da una struttura che renda particolare e iconica la piazza, magari con delle sculture al centro”.