Incendio a Milano, fiamme in una casa di via Beroldo: due donne ferite nel rogo, una grave

Una colonna di fumo nero nel cielo visibile da quasi ogni parte della città. Pompieri e soccorritori del 118 al lavoro per evitare il peggio e prestare le prime cure ai feriti. E residenti costretti ad uscire dalle loro case in fretta e furia.

Mattinata di paura, quella di mercoledì, in via Beroldo - zona Loreto - a Milano, teatro di un incendio che pesantemente danneggiato una casa al quarto e all’ultimo piano - una mansarda - del condominio al civico 2.

Alle 8.30, quando le fiamme sono divampate, nell’appartamento c’erano una donna e una signora più anziana, sua madre. Le due, secondo quanto appreso da MilanoToday, sono riuscite a mettersi in fuga, ma sono rimaste entrambe ferite.

La più giovane delle due - una quarantanovenne - è rimasta lievemente intossicata ed è stata medicata sul posto. L'anziana - settantaquattro anni - ha riportato ustioni di secondo grado alle braccia ed è stata trasportata in ospedale dal 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

In via Beroldo hanno lavorato per circa un’ora anche due autopompe e un’autoscala dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Gli stessi pompieri hanno fatto evacuare tutto il palazzo al civico 2 e sono poi entrati a spegnere le fiamme, che - secondo una prima ricostruzione - sono partite dalla mansarda dell’appartamento. Lì, a causa di un corto circuito, sarebbe andato a fuoco un condizionatore e le fiamme si sarebbero poi propagate al resto dell'abitazione.

La casa, stando ai rilievi iniziali, è rimasta pesantemente danneggiata nel rogo, che ha causato un’alta colonna di fumo su tutta la zona di Loreto. Parte del tetto, a causa delle fiamme, ha ceduto, collassando al piano inferiore.