Incidente a Milano, rider Deliveroo perde il controllo dello scooter e si schianta

È stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde al Policlinico il rider 34enne di Deliveroo che nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale degli Abruzzi a Milano.

L'incidente è avvenuto un attimo dopo le 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione del collettivo di fattorini attivi nel delivery food Deliverance sembra che il 34enne sia rovinato al suolo a causa di un'avvallamento dell'asfalto mentre stava effettuando una consegna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: ha riportato solo qualche contusione ed escoriazione.

È solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto i rider che effettuano consegne di cibo a Milano. Nella serata di giovedì 4 aprile un rider di Glovo era rimasto coinvolto in un incidente in Corso 22 marzo, mentre a maggio 2018 un fattorino di Just Eat aveva perso una gamba dopo essersi schiantato con un tram durante una consegna.

"Nell'ultima settimana sono morti tre fattorini tra Parigi, Londra e Barcellona e un Glover si è infortunato a Bologna proprio l'altra sera — hanno scritto i membri del collettivo su Facebook —. Aziende e istituzioni dovranno rendere conto ai lavoratori di questa falcidia nelle sedi opportune".