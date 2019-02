Milano, tragedia sfiorata nella fermata metro a Loreto: cede gradino della scala mobile

Paura nella fermata della metropolitana Loreto a Milano. Attorno alle 13.30 si è sfiorata una tragedia all'interno della stazione quando ha ceduto un gradino della scala mobile, che per fortuna in quel momento era praticamente vuota. Stavano per salire i primi passeggeri, appena scesi da un treno della linea verde.

Il boato ha creato un attimo di panico ma non ci sono stati feriti. La scala è stata sigillata immediatamente e isolata con le transenne di personale di Atm.

La circolazione della linea metropolitana M2, per la quale è in programma un importante ammodernamento, non ha subito conseguenze.