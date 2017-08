Schianto tra un'auto e una moto: 51enne al pronto soccorso

Un motociclista di 51 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice giallo dopo essere rovinato a terra in seguito a una collisione con un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12.50 in via Policarpo Petrocchi a Milano, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni del 51enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso, fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato al Niguarda in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L'esatta dinamica dell'incidente dovrà essere ricostruita dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi.